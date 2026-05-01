amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
19.Mai.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)


 Hollywood: Remedios 1.5 veröffentlicht
Für die Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood ist Remedios in Version 1.5 erschienen. Dieses Toolkit ermöglicht die Kompilierung von Hollywood-Apps zu eigenständigen Programmen für iOS, die auf iPhone, iPad und anderen Apple-Geräten lauffähig sind.

Version 1.5 ist ein größeres Update und bringt vollständige Unterstützung für Hollywood 11 sowie Xcode 26. Das Update steht allen Besitzern einer Remedios-Lizenz kostenlos im zugangsbeschränkten Downloadbereich des Hollywood-Portals zur Verfügung. (nba)

[Meldung: 19. Mai. 2026, 00:07] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.