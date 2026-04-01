|19.Mai.2026
Amiga Germany (Facebook)
| Printmagazin: Amiga Germany Fanzine #18 erschienen
Die 18. Ausgabe des deutschen Amiga-Magazins "Amiga Germany" ist ab sofort erhältlich (amiga-news.de berichtete). Titelthema ist Eye of the Beholder. Weitere Beiträge widmen sich unter anderem Mortal Kombat, der Story von A1K sowie einem Rückblick auf die Spielemagazine von damals mit Fokus auf die Amiga Games. Jeder Ausgabe liegt eine Gratis-Überraschungs-Sammelkarte bei (solange der Vorrat reicht). Das im A5-Format erscheinende Heft ist für 5,39 Euro zuzüglich Versand im Online-Shop der Redaktion bestellbar. (nba)
[Meldung: 19. Mai. 2026, 00:38] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]