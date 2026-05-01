|19.Mai.2026
| Rückblick: Amiga Ruhrpott Convention #4 in Duisburg
Die vierte Amiga Ruhrpott Convention fand am 16. Mai 2026 in der Friedenskirche in Duisburg statt. Amitopia hat einen ausführlichen (englischsprachigen) Bericht unter dem Titellink veröffentlicht; ein Video des Users Kay Pirinha ist zudem auf YouTube verfügbar.
Zu den Highlights der Veranstaltung zählten der noch in Entwicklung befindliche Beschleuniger Demon D1260 für den Amiga 1200 sowie die P-Vision Grafikkarte für den PCMCIA-Slot des Amiga 1200 und 600. Außerdem vor Ort: Factor 5 mit Chris Hülsbeck, Kaiko Games mit dem Apidya-Remake sowie ein seltenes Prototyp-Gehäuse des Amiga MMC. (nba)
[Meldung: 19. Mai. 2026, 00:45] [Kommentare: 0]
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