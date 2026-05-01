|19.Mai.2026
| Podcast: Amiga Sprechstunde Spezial von Ewig Gestern zum THEA1200 (Folge 168)
In einer Sonderfolge des Retro-Podcasts Ewig Gestern widmen sich die Hosts Markus Wegl und Tobias Penne dem THEA1200 von Retro Games Limited, konkret dem bekannt gewordenen Spiele-Line-up der Konsole. Wie beim THEA500 Mini sind 25 Spiele vorinstalliert, darunter alle drei Turrican-Teile, Slam Tilt, Beneath a Steel Sky und als Neuheit Die Siedler II sowie Reshoot Proxima 3. Die Hosts beleuchten, warum das Bundle trotz einiger echter Highlights für sie einen faden Beigeschmack hinterlässt. (nba)
[Meldung: 19. Mai. 2026, 01:13] [Kommentare: 0]
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