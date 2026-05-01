amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
19.Mai.2026



 Podcast: The Retro Hour im Gespräch mit Glen O'Connell (Psygnosis)
In Episode 531 des Podcasts The Retro Hour kommt Glen O'Connell zu Wort. Der ehemalige PR-Manager von Psygnosis schildert seinen ungewöhnlichen Weg von der Rave-Musikpromotion in die Spielebranche und seine Zeit bei Psygnosis während des Übergangs von Amiga und Atari ST zu CD-ROM, Saturn und PlayStation. Im Mittelpunkt steht WipEout, das Club-Kultur, Design und lizenzierte Musik zu einem der prägendsten Titel der PlayStation-Ära verband. Das Interview beginnt ab Minute 43:38. (nba)

[Meldung: 19. Mai. 2026, 01:13] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.