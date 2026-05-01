amiga-news ENGLISH VERSION
20.Mai.2026
OS4Welt.de (Forum)


 Dateimanager: TreeExplorer 1.0
Achim Pankallas TreeExplorer ist ein einfachgehaltener Dateimanager für AmigaOS 3.2.3 und AmigaOS 4, der auch für geringe Auflösungen geeignet ist, da er keine zusätzlichen Fenster öffnet, sondern alles - auch das Löschen - ohne Rückfragen sofort ausführt. Für das Kopieren und Verschieben wird die Zwischenablage genutzt, sodass dies auch über mehrere Instanzen des Programms hinweg möglich ist.

Download: TreeExplorer.lha (494 KB) (snx)

[Meldung: 20. Mai. 2026, 09:59]
