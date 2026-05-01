|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|20.Mai.2026
OS4Welt.de (Forum)
| Dateimanager: TreeExplorer 1.0
Achim Pankallas TreeExplorer ist ein einfachgehaltener Dateimanager für AmigaOS 3.2.3 und AmigaOS 4, der auch für geringe Auflösungen geeignet ist, da er keine zusätzlichen Fenster öffnet, sondern alles - auch das Löschen - ohne Rückfragen sofort ausführt. Für das Kopieren und Verschieben wird die Zwischenablage genutzt, sodass dies auch über mehrere Instanzen des Programms hinweg möglich ist.
Download: TreeExplorer.lha (494 KB) (snx)
[Meldung: 20. Mai. 2026, 09:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.