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|24.Mai.2026
Amiga Bill (ANF)
| Video: Interview mit dem 68060-Prozessor-Entwickler Joe Circello (englisch)
Im Video-Interview unter dem Titellink sprechen Amiga-Bill und Oliver Achten mit Joe Circello, dem Chefentwickler des 68060-Prozessors von Motorola. Betrachtet werden etwa die Geschichte des 68060 sowie dessen Funktionen und die dahinterstehenden Überlegungen. (snx)
[Meldung: 24. Mai. 2026, 06:59] [Kommentare: 0]
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