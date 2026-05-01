|24.Mai.2026
| Essay: Erfindung und Erfindungen des Computer- und des Homecomputerspiels
Eine ausführliche Betrachtung der Entwicklung des Computerspiels wurde bei Gamelab.ch veröffentlicht. Mit entsprechender Perspektive auch auf Schweizer Spiele von 1970-2000 werden Aspekte wie Monetarisierung, Boxen, Datenträger, Spielsituation, Genres, Stile, Hardware, Grafik, Ton, Spielmechanik sowie Spiele-Entwicklung und zugehörige Werkzeuge beleuchtet. (snx)
[Meldung: 24. Mai. 2026, 07:00] [Kommentare: 0]
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