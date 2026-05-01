|25.Mai.2026
| Bild- und PDF-Konverter: Image2PDF 2.10 für alle Amiga-Systeme
Bernd Assenmachers Image2PDF ist ein Tool zum Konvertieren von Bildern in PDF und umgekehrt. Ebenso können Bilder skaliert oder unter einem anderen Format gespeichert werden (amiga-news.de berichtete). Seit der Version 2.8 wurden unter anderem polnische, französische, italienische und spanische Übersetzungen hinzugefügt, auf das neue PDF-Plugin umgestellt, die Funktion zum Drehen einzelner Bilder um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn hinzugefügt und die Anleitung aktualisiert. (dr)
[Meldung: 25. Mai. 2026, 07:32] [Kommentare: 0]
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