|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|26.Mai.2026
GitHub
| Web-Player: CoolModFiles 0.55
CoolModFiles ist ein browserbasierter Web-Player zum Abspielen von Musik-Dateien im Stil klassischer Amiga-Tracker-Musik. Der Player spielt Module-Files (MOD, XM, IT, S3M, MPTM, STM, MTM, 669, MED, OKT, ULT, .AMF), aber auch AHX und THX sowie TMFX ab.
Version 0.5.5 ergänzt den Spektrum-Analyzer um einen zweiten visuellen Stil: einen LED-Grafikequalizer nach Vorbild des Technics SH-8055 mit 12 Bändern, dB-Skala und Cyan-Leuchtenoptik. Per Klick oder Tastatur lässt sich zwischen dem klassischen Balkenstil und dem neuen LED-Stil umschalten; die Auswahl wird im Browser gespeichert.
Der Quellcode von CoolModFiles ist wie üblich auf GitHub verfügbar. (nba)
[Meldung: 26. Mai. 2026, 11:03] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.