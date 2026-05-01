26.Mai.2026
 Web-Player: CoolModFiles 0.55
CoolModFiles ist ein browserbasierter Web-Player zum Abspielen von Musik-Dateien im Stil klassischer Amiga-Tracker-Musik. Der Player spielt Module-Files (MOD, XM, IT, S3M, MPTM, STM, MTM, 669, MED, OKT, ULT, .AMF), aber auch AHX und THX sowie TMFX ab.

Version 0.5.5 ergänzt den Spektrum-Analyzer um einen zweiten visuellen Stil: einen LED-Grafikequalizer nach Vorbild des Technics SH-8055 mit 12 Bändern, dB-Skala und Cyan-Leuchtenoptik. Per Klick oder Tastatur lässt sich zwischen dem klassischen Balkenstil und dem neuen LED-Stil umschalten; die Auswahl wird im Browser gespeichert.

Der Quellcode von CoolModFiles ist wie üblich auf GitHub verfügbar. (nba)

[Meldung: 26. Mai. 2026, 11:03] [Kommentare: 0]
