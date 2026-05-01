Arkanoid-Klon: ARC4NERD als Boxed und Digital-Version erschienen

HooGames2017 hat ARC4NERD, das offizielle Spiel der Amiga Ruhrpott Convention, als Boxed- und Digital-Version veröffentlicht. Der Arkanoid-Klon versetzt den Spieler in ein für das Ruhrgebiet typisches Industrieflair: Mit einem beweglichen Reflektor und dem Boing-Ball gilt es, alle Kacheln eines Levels abzuschießen. Drohnen-Copter und Hindernisse erschweren das Vorhaben, zufällig herabfallende 3,5"-Disketten verleihen hingegen Spezialfähigkeiten wie eine Gun oder einen Triple-Boing-Ball. Flipper-artige Bumper sorgen für Highscore-Potenzial; jedes der über 55 Level ist einem Unterstützer der Convention gewidmet. Zum Abschluss wartet ein Endboss.



Die physische Edition erscheint in einer Sammelbox mit Diskette, Spielanleitung, Stickerbogen, Poster und einer Postkarte vom Veranstaltungsort der ARC im Pixellook. Die limitierte Special-Edition, die ausschließlich auf der Convention erhältlich war, ist bereits ausverkauft. Die reguläre Ausgabe ist im Amiga-Shop bestellbar. (nba)



[Meldung: 26. Mai. 2026, 11:09] [Kommentare: 0]

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