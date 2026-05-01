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26.Mai.2026



 TCP/IP-Stack: TheWire13 1.1 für AmigaOS 1.3
Marcel Jähne hat mit TheWire13 einen leichtgewichtigen TCP/IP-Stack speziell für 68k-Amigas mit AmigaOS 1.3 veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Das Projekt entstand für Low-Level-Netzwerkexperimente auf echter Kickstart-1.3-Hardware, für die bisher keine modernen TCP/IP-Stacks verfügbar waren.

TheWire13 bietet SANA-II-Networking, ARP, IPv4, UDP, TCP-Client-Verbindungen, DNS-Resolver, ICMP-Ping, DHCP-Client und eine bsdsocket.library-Kompatibilitätsschicht. Bisher getestet wurde der Stack mit dem a314eth.device und dem enc62413.device.

Version 1.1 bringt Verbesserungen beim TCP-Cleanup sowie Socket-Diagnose-Funktionen. Der Stack ist als Alpha-Software einzustufen und steht als Freeware im Aminet zum Download bereit. (nba)

[Meldung: 26. Mai. 2026, 11:13] [Kommentare: 0]
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