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|28.Mai.2026
Profesor Folken (Reddit)
| Interview mit Trevor Dickinson (englisch)
Unter dem Titellink ist ein längeres, zweiteiliges Interview mit Trevor Dickinson (A-EON Technology) erschienen.
In den Antworten auf zwanzig Fragen erwähnt er etwa seine finanzielle Unterstützung für die Veröffentlichung von Amiga Forever und später C64 Forever oder die Erkenntnis, dass er im Nachhinein die Entwicklung der Modelle X5000 und A1222 Plus besser nicht zeitgleich vorangetrieben hätte, da hierdurch zuwenig Ressourcen für die Software-Seite verblieben seien. (snx)
[Meldung: 28. Mai. 2026, 11:58] [Kommentare: 0]
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