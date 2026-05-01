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28.Mai.2026
Paddys Retro Kanal (ANF)


 Video: Bericht auf Paddys Retro Kanal zu Dungeon Keeper
Im aktuellen, knapp zwanzigminütigen Beitrag auf "Paddys Retro Kanal" wird eine Betaversion von Steffen Häusers Amiga-Umsetzung des Spiels Dungeon Keeper auf einem Amiga 1200 mit einer Pistorm32 Lite vorgestellt.

Im Interview mit dem Entwickler werden zudem die Neuerungen des ersten Updates zu "Die Siedler 2 - Gold Edition" erwähnt. (snx)

[Meldung: 28. Mai. 2026, 11:58] [Kommentare: 0]
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