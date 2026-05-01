|29.Mai.2026
| m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin 0.2.3 für JetBrains
Neben Chris 'platon42' Hodges' MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains stellt auch Yann Cébron eins zur Verfügung (amiga-news.de berichtete). Nun wurde die Version 0.2.3 veröffentlicht:
Changed
Added
- Dedicated 68 icon for source files
- Parser error messages: shorten and align with semantics from mnemonic doc
- Deprecated mnemonic variants: highlight with strikethrough in editor and mnemonic docs (currently only MOVEA)
(dr)
- Constant expression inspection: check expression overflow, number value, instruction operand value
- Editor Color Scheme settings: highlight rem/erem block as Deleted Text (Comments | Rem/Erem block)
- opt directive arguments: support Code | Move Element Left/Right and Flip Comma intention
- CMP/CMPI: support #Imm, variant (MC68020+)
- DIVS/DIVU/MULS/MULU: support ,Dr:Dq variant (MC68020+)
[Meldung: 29. Mai. 2026, 06:07] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]