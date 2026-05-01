29.Mai.2026



 m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin 0.2.3 für JetBrains
Neben Chris 'platon42' Hodges' MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains stellt auch Yann Cébron eins zur Verfügung (amiga-news.de berichtete). Nun wurde die Version 0.2.3 veröffentlicht:

Changed
  • Dedicated 68 icon for source files
  • Parser error messages: shorten and align with semantics from mnemonic doc
  • Deprecated mnemonic variants: highlight with strikethrough in editor and mnemonic docs (currently only MOVEA)
Added
  • Constant expression inspection: check expression overflow, number value, instruction operand value
  • Editor Color Scheme settings: highlight rem/erem block as Deleted Text (Comments | Rem/Erem block)
  • opt directive arguments: support Code | Move Element Left/Right and Flip Comma intention
  • CMP/CMPI: support #Imm, variant (MC68020+)
  • DIVS/DIVU/MULS/MULU: support ,Dr:Dq variant (MC68020+)
(dr)

[Meldung: 29. Mai. 2026, 06:07]
