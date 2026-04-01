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|29.Mai.2026
| Arcade-Shooter: Echodrome 0.12
In Echodrome, eine Art "psychedelisches Asteroids", gilt es, in den einzelnen Arenen Gegnerwellen zu besiegen, Minen auszuweichen und Bosse auszuschalten (amiga-news.de berichtete). Die nun verfügbare Version 0.12 ist in erster Linie ein AGA-Update, das auch einige Änderungen an der OCS-Version mit sich bringt. (dr)
[Meldung: 29. Mai. 2026, 06:37] [Kommentare: 0]
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