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|29.Mai.2026
EntwicklerX
| AmigaOS 4: Breakout-Klon "Radon Break"
EntwicklerX haben mit Radon Break (Video) eine Breakout-Variante für AmigaOS 4 veröffentlicht, die von links nach rechts gespielt wird. Beim Zerstören der Steine helfen Gegenstände wie Geschwindigkeitsbonus, Ballteiler und Paddelvergrößerung, aber auch spezielle Boni wie Kanone, Powerball oder Blockwand. Neben einem normalen und höheren Schwierigkeitsgrad steht auch ein "Kids"-Modus zur Verfügung. Voraussetzung ist eine Warp3D Nova-/OpenGLES-kompatible Grafikkarte.
Features
[Meldung: 29. Mai. 2026, 22:19] [Kommentare: 5 - 30. Mai. 2026, 22:28]
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