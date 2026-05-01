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29.Mai.2026
EntwicklerX


 AmigaOS 4: Breakout-Klon "Radon Break"
EntwicklerX haben mit Radon Break (Video) eine Breakout-Variante für AmigaOS 4 veröffentlicht, die von links nach rechts gespielt wird. Beim Zerstören der Steine helfen Gegenstände wie Geschwindigkeitsbonus, Ballteiler und Paddelvergrößerung, aber auch spezielle Boni wie Kanone, Powerball oder Blockwand. Neben einem normalen und höheren Schwierigkeitsgrad steht auch ein "Kids"-Modus zur Verfügung. Voraussetzung ist eine Warp3D Nova-/OpenGLES-kompatible Grafikkarte.

Features
  • 40 Action-Level
  • Retro-Gameplay mit modernem Touch
  • Saubere 3D-Grafik und schöne Effekte
  • Atemberaubender, mit Chiptune-Musik untermalter Soundtrack
  • Spezialgegenstände: Ball teilen, Schlägergröße ändern, Powerball, Geschwindigkeit, Kleber, Pistole, Ballteiler
  • Bonusgegenstände: Blockwand, Extrapunkte, nächster Level, Extraball
  • AmigaOS: Einstellungen für Qualität und Leistung
Neben itch.io (für rund 17 Euro) ist das Spiel auch im Online-Shop von Alinea Computer (für knapp 20 Euro) erhältlich. (dr)

[Meldung: 29. Mai. 2026, 22:19] [Kommentare: 5 - 30. Mai. 2026, 22:28]
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