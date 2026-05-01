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|30.Mai.2026
| Rennspiel-Klassiker: Stunt Car Racer jetzt mit 50 FPS spielbar
Der Klassiker Stunt Car Racer hatte bisher das Problem, dass das Bild lediglich 12 mal pro Sekunde aktualisiert wurde - egal über wie viel Leistung der verwendete Rechner verfügte. Diese Beschränkung zu entfernen galt lange als zu aufwendig, da das Timing sämtlicher Prozesse im Spiel - die Geschwindigkeit der Autos, Stürze, Karambolagen usw - direkt an die Zahl der generierten Frames gekoppelt war.
Doch genau das hat der Entwickler eines neuen WHDLoad-Installs für das Spiel jetzt erledigt: Die von ihm modifizierte Version generiert 50 (PAL) bzw. 60 (NTSC) Bilder pro Sekunde, ohne irgendwelche Auswirkungen auf das Spielgeschehen. Als Bonus gibt es auch noch acht neue Kurse, die aus einem 2012 entstandenen Hack namens "Stunt Car Racer - The New Tracks" stammen.
Der Install namens "StuntCarRacer Unleashed" benötigt WHDLoad sowie eine Diskette des ursprünglichen Spiels. Auf einem A500 läuft das Spiel nicht schneller, ein Rechner mit leistungsfähigerem Prozessor wird deshalb empfohlen.
Direkter Downlad: StuntCarRacerUnleashed.lha (196 KB) (cg)
[Meldung: 30. Mai. 2026, 23:00] [Kommentare: 4 - 31. Mai. 2026, 19:00]
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