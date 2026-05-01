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|31.Mai.2026
Commodore News
| CDXL-Tool: AGABlaster 0.9.93
AGABlaster spielt Commodores CDXL-Videoformat ab. Es verwendet eine angepasste Version des CDXL-Formats, die den AGA-Chipsatz mit 24-Bit-Farben und variabler Bildfeldlänge unterstützt. Angepasste CDXL-Dateien können mit AGAConv erzeugt werden. AGABlaster ist in 68K-Assembler geschrieben und erfordert keine Grafik- oder Soundkarte.
Die Version 0.9.93 unterstützt Frequenzverdoppelung, ergänzt einen Copper-Modus zur Anzeige der Farbpalette von Videos mit LoRes-Auflösung, ermöglicht das Beenden des Videos durch Drücken der zweiten Joystick-Taste und zeigt nun auch alte Nicht-16-Bit-Videos (die also nicht mit AGAConv erzeugt wurden) korrekt an - allerdings ohne Copper-Effekte. (snx)
[Meldung: 31. Mai. 2026, 08:11] [Kommentare: 0]
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