31.Mai.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 30.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 30.05.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
Magic2Morph_1.0.lha       Ambient/FileTypes         MIME filetype generator...
exomizer_3.1.2.lha        Development/Cross         exomizer_3.1.2.lha
ZGloom_1.0.0.lha          Games/Shoot3D             ZGloom, A re-implementa...
MahjongSolitarus3_1.1.lha Games/Think               MahjongSolitarus3 is a ...
ReportPlus_8.70.lha       Misc                      A Multipurpose utility ...
MPlayer_1.5.1.lha         Multimedia                Build of MPlayer 1.5.0,...
FFmpeg_6.1.5.lha          Multimedia                FFmpeg is a collection ...
MTerm_0.17.lha            Network/BBS               BBS terminal client for...
Stylos_1.2.lha            Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
CPU-M_0.8.2.lha           System/Monitoring         System Information Tool
(snx)

[Meldung: 31. Mai. 2026, 08:11]
