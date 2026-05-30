31.Mai.2026



 Aminet-Uploads bis 30.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 30.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
zenPrismWifi_v0.4.lha          comm/net    50K  OS3 wifi network chooser fo...  
LumiFTP_1.1.lha                comm/tcp   322K  OS3 FTP/FTPS/SFTP client fo...     
TheWire13.lha                  comm/tcp   153K  OS3 lightweight TCP/IP stac...    
Amelinium.lha                  comm/www   1.7M  OS3 Modern Amiga Web Browse...                 
COP.lha                        dev/debug  175K  OS3 Low Level Debugger                       
Private_String_CPP.zip         dev/gcc    281K  OS3 Private String in CPP c...  
HWP_APNG.lha                   dev/hwood  1.3M  VAR Hollywood plugin for AP...          
HWP_Iconic.lha                 dev/hwood  110K  VAR Load and save various i...       
HWP_OggTheora.lha              dev/hwood  869K  VAR Hollywood plugin for Og...          
HWP_SVG.lha                    dev/hwood  3.9M  VAR Hollywood plugin for lo...  
HWP_TIFF.lha                   dev/hwood  806K  VAR Hollywood plugin for TI...         
HWP_VectorGfx.lha              dev/hwood  1.2M  VAR Hollywood plugin for ve...      
NodeAmiga.lha                  dev/lang   1.0M  OS3 JS runtime for AmigaOS                   
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.7M  GEN RKRM AmigaDOS                            
USBForClassics.lha             driver/med 106K  OS3 Software for "USB ...  
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 1.3M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
Chocolate_DOOM.lha             game/shoot 2.5M  OS3 Amiga port of Chocolate...             
ODAMEX_RTG.lha                 game/shoot 2.9M  OS3 Amiga port of Odamex (D...              
PrBoom.lha                     game/shoot 1.4M  OS3 Amiga port of PrBoom (D...              
ZDOOM_RTG.lha                  game/shoot 720K  OS3 Amiga port of ZDOOM (DOOM)               
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
anes.lha                       misc/emu    47K  OS3 A/NES v1.23 - Nintendo ...          
DOSBox_RTG.lha                 misc/emu   1.8M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
mzf2wav.lha                    misc/emu    27K  MOS Transfer an MZF image t...      
ptreplay701.lha                mus/play    50K  OS3 a librarybased Protrack...         
Image2PDF_AK.lha               util/conv  1.4M  OS3 convert images to PDF a...           
Image2PDF_AROS.lha             util/conv  2.9M  ARO convert images to PDF a...           
Image2PDF_MOS.lha              util/conv  6.9M  MOS convert images to PDF a...           
Image2PDF_OS3_FPU.lha          util/conv  4.8M  OS3 convert images to PDF a...           
Image2PDF_OS3.lha              util/conv  4.9M  OS3 convert images to PDF a...           
Image2PDF_OS4.lha              util/conv  6.3M  OS4 convert images to PDF a...           
TreeExplorer.lha               util/dir   530K  VAR A simple filemanager                     
LumiPass_1.1.lha               util/misc  5.9M  OS3 Password manager for Am...         
CPU-M.lha                      util/moni  916K  MOS System Information Tool                  
OBWorkbench.lha                util/wb    401K  OS3 Workbench replacement f...
(snx)

[Meldung: 31. Mai. 2026, 08:11]
