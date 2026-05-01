Hollywood: XAD-Plugin 1.1

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit der Version 1.1 des XAD-Plugins für Hollywood bekanntzugeben. Dieses Plugin ermöglicht es Hollywood-Skripten, Archive über das XAD-System zu öffnen. Das XAD-System ist ein Toolkit zur Verarbeitung verschiedener Datei- und Disk-Archivformate und unterstützt viele gängige Archivformate wie ZIP, LhA, LZX, CAB, bzip2, TAR und RAR. Dadurch ist es ein leistungsfähiges Werkzeug für alle, die häufig mit komprimierten Daten arbeiten. Unter AmigaOS und kompatiblen Systemen verwendet das XAD-Plugin für Hollywood direkt die xadmaster.library, während auf Nicht-Amiga-Plattformen xadmaster direkt in das Plugin integriert ist.



Version 1.1 ist ein kleines Update mit einigen Verbesserungen und wichtigen Fehlerkorrekturen. Es steht ab sofort kostenlos im offiziellen Hollywood-Portal zum Download bereit. Dank des plattformübergreifenden Plugin-Systems von Hollywood werden Versionen für AmigaOS 3 (m68k), AmigaOS 4, MorphOS, Linux (ppc, arm, arm64, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64, arm64), Windows (x86, x64), Android (arm, arm64) sowie iOS (arm, arm64) bereitgestellt. (dr)



[Meldung: 01. Jun. 2026, 05:49] [Kommentare: 0]

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