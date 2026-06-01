01.Jun.2026









poly.play: 10-jähriges Jubiläum mit Tag der offenen Tür (Weimar, 01.08.2026)

Seit nunmehr zehn Jahren widmet sich Sebastian Bach "mit Leidenschaft dem Retrogame-Publishing." Wie er schreibt, habe er "ohne großen Plan, aber mit viel Neugier und einer großen Begeisterung für alte Spiele und Systeme" angefangen. Mit der Zeit ist poly.play über das reine Veröffentlichen von Spielen hinausgewachsen. Neben neuen Titeln entstanden auch die Bereiche "New Old Stock"-Spiele für Sammler, Hardware und Ersatzteile sowie ein kleines Merchandise-Angebot.



Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens möchte Sebastian Bach am 1. August 2026 nach Weimar zu einem Tag der offenen Tür einladen. Interessierte können einen Blick hinter die Kulissen werfen, mehr über seine Arbeit erfahren und direkt mit ihm ins Gespräch kommen. Ebenso wird es auch die Möglichkeit geben, vor Ort einzukaufen – mit exklusiven Rabatten speziell für diesen Tag.



Künftig soll poly.play in kleinerem Rahmen weitergeführt werden: der organisatorische und finanzielle Aufwand sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Er führt dazu weiter aus: "Lagerhaltung, Webshop-Betrieb, Produktion der Spiele, Verpackung, Versand und Buchhaltung greifen ineinander und sind in ihrer Gesamtheit schwer planbar und nur begrenzt kalkulierbar. Viele dieser Bereiche verursachen dauerhaft hohe Kosten, die sich mit den Einnahmen aus dem Projekt allein nicht decken lassen.



Deshalb habe ich über die Jahre immer wieder andere berufliche Tätigkeiten genutzt, um poly.play überhaupt weiterführen zu können. Es ist also kein klassisch "wirtschaftlich tragendes" Projekt, sondern eines, das sehr stark durch persönliche Investition und Quersubventionierung möglich gemacht wurde. Genau deshalb werde ich nach 22 Jahren Selbstständigkeit im Medienbereich wieder eine Festanstellung annehmen und poly.play künftig in kleinerem Rahmen weiterführen. Auch die Verantwortung gegenüber meiner Familie mit vier Kindern spielt dabei eine sehr wichtige Rolle und macht diesen Schritt notwendig.



Das fällt mir nicht leicht, weil sehr viel Herzblut in all dem steckt. Umso mehr interessiert mich eure Perspektive: Was ist euch wichtig? Mehr neue Spiele für alte Systeme? Hardware und Ersatzteile? Oder eher Sammlereditionen und besondere Projekte?" (dr)



[Meldung: 01. Jun. 2026, 06:25] [Kommentare: 0]

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