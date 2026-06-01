01.Jun.2026









UTF-8-Texteditor: EmojiGear 2.3

EmojiGear ist ein UTF-8-Unicode-Texteditor für AmigaOS 3.2, der farbige Emojis und geglättete Schriftarten über eine integrierte FreeType-2-Engine darstellen kann.







Mehrere Dokumente lassen sich in Registerkarten in UTF-8, ISO Latin-1 und ISO Latin-2 öffnen und speichern. Daneben bietet der Editor typische Funktionen wie Suchen und Ersetzen, Rückgängig und Wiederherstellen, Zeilenumbruch, ANSI-Escape-Darstellung, konfigurierbare Schriftgrößen, aber auch eine Box von 8 Sätzen mit je 40 Emojis, die den F-Tasten zugeordnet sind. Weitere Features im Überblick: Einstellungen für Hintergrund- und Textfarbe, Antialiasing, Schriftartenliste.

Änderung der Textgröße mit Strg+/Strg

Zeilenumbruch kann ein- und ausgeschaltet werden Neben dem Editor installiert das Paket drei Amiga-Komponenten, die Entwickler nutzen können: utf8rastport.library: FreeType-2-Unicode-Rendering mit farbigen Emojis.

unitexteditor.gadget: der vollständige Editor als BOOPSI-Gadget-Klasse.

unibutton.gadget: ein Drucktasten-Gadget mit Unicode-/Emoji-Beschriftungen. Wie die Entwicklerin uns gegenüber erläutert, laufe EmojiGear grundsätzlich auch unter AmigaOS 3.9. Die dortigen Beschränkungen (und Fehler) der "layers.library" – der Kernbibliothek, die das Zuschneiden von WB-Fenstern und -Rechtecken für das Offscreen-Tile-Rendering verwaltet – führen dazu, dass OS 3.9 bei der Verwendung abstürzt. Außerdem sei das "clicktab"-Gadget von OS 3.9 viel zu veraltet und müsse umgangen werden. Dennoch sei die OS-3.9-Kompatibilität schon fast erreicht.



Download: EmojiGear2.3.lha (9 MB) (dr)



[Meldung: 01. Jun. 2026, 20:40] [Kommentare: 0]

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