|02.Jun.2026
| Marke Eigenbau: WLAN-Internetzugang über den Diskettenlaufwerksanschluss
Für die diesjährige Ausgabe der Revision-Demoparty hatte Robert Smith eine Soundkarte gebaut (Video), die an den Diskettenlaufwerksanschluss angeschlossen ist. Dies würde einige interessante Vorteile gegenüber Anschlüssen wie dem Parallelport bieten. Das dabei erlernte Wissen hat er nun für sein Projekt PaulaNET (Video) eingesetzt: einen WLAN-Netzwerkadapter, der über den Diskettenlaufwerksanschluss verbunden wird und somit alle Vorteile wie DMA-Übertragung bietet.
Version 1.0 der Firmware unterstützt die Pi Pico W und Pi Pico 2 W. (dr)
[Meldung: 02. Jun. 2026, 06:36] [Kommentare: 2 - 02. Jun. 2026, 17:46]
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