|02.Jun.2026
| Weltraum-Action-Spiel: Box-Version von "Orbital Mission"
Mitte März hatte Pawel 'Tukinem' Tukatsch eine Demoversion seines Weltraum-Action-Spiels "Orbital Mission" veröffentlicht. "Komoda & Amiga plus" bietet nun die Vollversion als Box-Version in einer 15 x 15 x 4 cm großen Schachtel an, wobei jedes Exemplar Folgendes enthält:
(dr)
- Eine Schachtel aus stabilem weißem Karton mit dem K&A+-Logo und einer individuell gestalteten, farbenfrohen Hülle, gedruckt auf 300 g gestrichenem Papier.
- Maßgeschneiderte Schaumstoffeinlage
- Physische Spielmedien:
- 2 x Amiga 3,5-Zoll-Disketten oder
- USB-Stick
- Digitale Versionen des Spiels mit einer digitalen Anleitung im PDF-Format
- Anleitung, gedruckt auf hochwertigem gestrichenem Papier
- Spielaufkleber (solange der Vorrat reicht)
[Meldung: 02. Jun. 2026, 06:45]
