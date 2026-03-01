02.Jun.2026



 Weltraum-Action-Spiel: Box-Version von "Orbital Mission"
Mitte März hatte Pawel 'Tukinem' Tukatsch eine Demoversion seines Weltraum-Action-Spiels "Orbital Mission" veröffentlicht. "Komoda & Amiga plus" bietet nun die Vollversion als Box-Version in einer 15 x 15 x 4 cm großen Schachtel an, wobei jedes Exemplar Folgendes enthält:
  • Eine Schachtel aus stabilem weißem Karton mit dem K&A+-Logo und einer individuell gestalteten, farbenfrohen Hülle, gedruckt auf 300 g gestrichenem Papier.
  • Maßgeschneiderte Schaumstoffeinlage
  • Physische Spielmedien:
    • 2 x Amiga 3,5-Zoll-Disketten oder
    • USB-Stick
  • Digitale Versionen des Spiels mit einer digitalen Anleitung im PDF-Format
  • Anleitung, gedruckt auf hochwertigem gestrichenem Papier
  • Spielaufkleber (solange der Vorrat reicht)
(dr)

[Meldung: 02. Jun. 2026, 06:45] [Kommentare: 2 - 02. Jun. 2026, 11:22]
