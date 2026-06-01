|02.Jun.2026
| AROS: Erste Alphaversion des Nvidia-Treibers
Vom AROS-Nvidia-Treiber ist eine erste öffentliche Alphaversion verfügbar, die AROS auf vielen Nvidia-Karten bis hin zur GeForce-GTX-750-Familie zum Laufen bringen sollte. Getestet wurde der Treiber mit folgenden Modellen: 8500 GT, 8400 GS, 9500 GT, GT 220, GT 240, GTS 450, GTX 550 Ti, GT 630, GTX 750.
Dieser Treiber ist noch nicht für den täglichen Gebrauch geeignet und sollte ausschließlich zu Testzwecken verwendet werden.
(dr)
[Meldung: 02. Jun. 2026, 22:20] [Kommentare: 1 - 02. Jun. 2026, 23:01]
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