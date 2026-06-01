|02.Jun.2026
| Demoparty: Flashparty 2026 in Argentinien (31.10.2026)
Am 31. Oktober findet in Buenos Aires, Argentinien, die Flashparty 2026 statt. In den Wettwerbskategorien "OLDSCHOOL / ALTERNATIVE PLATFORM DEMO", "OLDSCHOOL / ALTERNATIVE PLATFORM INTRO", "256 BYTES INTRO", "OLDSCHOOL PIXEL ART GFX", "TEXT ART", "TRACKED / OLDSCHOOL MUSIC" und "INDIE VIDEOGAME DEVELOPMENT" können auch Amigabeiträge eingereicht werden. (dr)
[Meldung: 02. Jun. 2026, 22:34] [Kommentare: 0]
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