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02.Jun.2026



 Amiga-Emulator: Erste Testversion von WinUAE für macOS und Linux
Stefan Reinauer hat eine erste Testversion des beliebten Amiga-Emulators WinUAE für macOS und Linux veröffentlicht und bittet diesbezüglich um Feedback. (dr)

[Meldung: 02. Jun. 2026, 22:39] [Kommentare: 0]
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