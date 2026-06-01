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|03.Jun.2026
Amiga Unix Wiki
| Unix: Amix-Grafikkartentreiber für MNT VA2000
Amix, Commodores Amiga-Unix, kann nun auch die Grafikkarte MNT VA2000 nutzen. Das Projekt besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen Treiber sowie einem X11R5-Server mit der entsprechenden RTG-Unterstützung.
Neben der Amiga-Unix-Version 2.1 wird seitens der im Zorro-II-Modus betriebenen Grafikkarte die Firmware-Version 1.9.0 Beta 2 vorausgesetzt. (snx)
[Meldung: 03. Jun. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
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