|03.Jun.2026
| Linux: Amiga- und DOS-Spielestarter Reliquaint 0.3.0
Reliquaint ist ein Linux-Programm, mit dem sich Amiga-Spiele via FS-UAE (sowie MS-DOS-Spiele per DOSBox) starten lassen, indem es sich um die Konfiguration, das Einbinden und Sidecars (FluidSynth für MIDI) kümmert. Ergänzend gibt es einen kleinen Katalog mit kuratierten Metadaten.
Auch Begleitinhalte können bereitgestellt werden – Walkthroughs, Karten und Hinweislisten für jedes Spiel, geschrieben in Markdown und einsehbar in einem "Guides"-Bereich auf der Seite des jeweiligen Spiels. (snx)
[Meldung: 03. Jun. 2026, 08:41] [Kommentare: 0]
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