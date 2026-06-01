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03.Jun.2026



 Marke Eigenbau: Amiga-USB-C-Netzteil (ohne löten zu müssen)
Wer das klobige Netzteil seines Tastatur-Amigas ersetzen möchte oder muss, dem stellt Wolfgang Kierdorf die 3D-Druckdateien und Informationen zu den benötigten handelsüblichen Komponenten bereit, um ein USB-C-Netzteil in einem ansprechenden Gehäuse zum Einsatz zu bringen (Video). (snx)

[Meldung: 03. Jun. 2026, 08:41] [Kommentare: 0]
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