|04.Jun.2026
AMIGAbench (ANF)
| Twitch-Streams auf den Amiga: AmiStreamRaider 1.2.0
AmiStreamRaider nutzt einen PC als Proxy, um auf dem Amiga Twitch-Streams abspielen zu können. Neuerungen in Version 1.2.0:
(cg)
- Kompletter Rewrite in C/MUI
- curl und nc entfernt
- kein Installationsprogramm erforderlich. Einfach entpacken und doppelklicken
- neuer Custom Chat-Renderer: rendert Badges, Emotes/animierte GIFs und farbige Nicknames für ein authentisches Twitch-Erlebnis
- der klassische Chat bleibt weiterhin verfügbar
- Low-Latency-Modus für minimale Verzögerung (für eine bessere Synchronisation von Chat und Wiedergabe)
- neuer Tab hinzugefügt: "Power Search"
- Versionierung von Client/Server vereinheitlicht
[Meldung: 04. Jun. 2026, 15:34] [Kommentare: 0]
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