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05.Jun.2026



 Floppy-Spezialist: UnifiedFloppyTool (UFT) 4.1.5
UnifiedFloppyTool ist ein plattformübergreifendes Tool für den Umgang mit Disketten-Images, das eine einheitliche Oberfläche und Funktionalität für das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten verschiedener Formate klassischer Diskettenabbilder bietet (amiga-news.de berichtete). Version 4.1.5 bietet unter anderem folgende Änderungen:
  • SCP-Direct M3.1 read-flux implementation
  • Tier-2.5 hardware simulator system
  • LOSS.preflight — Prinzip 1 enforcement
  • SCP USB protocol — VENDOR-DOCUMENTED status
  • Plugin Prinzip-7 compliance
  • Resolved structural issues
Systemanforderungen:
  • Qt 6.5+ (Qt 6.7 empfohlen)
  • macOS 11+ (Big Sur), Windows 10+, Ubuntu 22.04+
  • Optional: libusb-1.0, Qt SerialPort module
(nba)

[Meldung: 05. Jun. 2026, 14:47] [Kommentare: 0]
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