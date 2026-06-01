|05.Jun.2026
| Neues Text-Adventure: The City of Gold - Part 1
Per Holmström (Grottkräl) hat mit "The City of Gold - Part 1" ein neues textbasiertes cRPG-Adventure für den Amiga veröffentlicht, eine Mischung aus Computer Role-Playing Game (cRPG) und klassichem Text-Adventure. Der Spieler begibt sich auf die Suche nach einer legendären Goldstadt, ausgerüstet mit einer vagen Karte und Gerüchten aus Tavernen. Das Spiel nutzt die DAAD-Ready-Engine und arbeitet mit 16 Farben sowie einer 64-KB-Datenbankbeschränkung für den Code.
Das Spiel bietet eine vollständige Geschichte mit Grafik und gelegentlichen Musikschnipseln, ein einfaches Rollenspielsystem mit vier Fertigkeiten sowie Speichern und Laden per Diskette. Neben der Amiga-Version (ADF und HDD-Installation) steht auch eine HTML-Version für moderne Browser bereit. "The City of Gold - Part 1" ist auf itch.io im "Name your price"-Modell erhältlich. (nba)
[Meldung: 05. Jun. 2026, 14:53] [Kommentare: 0]
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