|05.Jun.2026
| Heute vor 49 Jahren: Erster Commodore PET wurde verkauft
David L. Farquhar erinnert auf The Silicon Underground an ein Jubiläum der Computergeschichte: Am 5. Juni 1977 nahm Commodore auf der Summer Consumer Electronics Show die erste Händlerbestellung für den PET 2001 entgegen und beansprucht damit den Titel, als erstes Unternehmen einen gebrauchsfertigen Heimcomputer verkauft zu haben. Der PET kostete ursprünglich 495 Dollar, hatte 4 KB RAM, einen eingebauten Monitor und Kassettenspeicher. Sein Erbe reichte bis zum C64 und, etwas indirekt, bis zum Amiga: Als Commodore für AmigaBASIC eine Microsoft-Lizenz abschloss, verpflichtete sich das Unternehmen, Microsoft auf allen künftigen Rechnern zu nennen. (nba)
[Meldung: 05. Jun. 2026, 15:13] [Kommentare: 0]
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