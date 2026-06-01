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|06.Jun.2026
| Spiele-Framework für Visual Studio Code: ANA 0.3.0
ANA ist ein Framework für C-Programmierer, das sich an Produkten wie XNA und MonoGame orientiert und als Extension für den Quelltext-Editor Visual Studio Code von Microsoft implementiert ist. (cg)
[Meldung: 06. Jun. 2026, 23:26] [Kommentare: 1 - 07. Jun. 2026, 08:02]
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