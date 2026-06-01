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07.Jun.2026



 Denkspiel: Amiga Brain Braiser
Das strategische Denkspiel "Amiga Brain Braiser" von Lutz Großhennig erschien 1990 für das Kickstart-Magazin und hat nun ein Update erhalten, das einige Fehler bereinigt.

Der Spieler tritt hier gegen den Computer oder einen Mitspieler an. In einem Raster mit Zahlen von -9 bis +9 rückt der eine immer horizontal weiter, der andere vertikal - es gilt, jeweils den größtmöglichen Wert zu wählen oder dem Gegner ebendies zu erschweren. Zwei Sonderfelder bringen Abwechslung: Die Null vertauscht die verbleibenden Vorzeichen, das X dagegen den Punktestand. (snx)

[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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