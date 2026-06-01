|07.Jun.2026
| Workbench-Distribution: AmiKit X13.0
Die Version X13.0 der Workbench-Distribution "AmiKit" steht allen registrierten Benutzern kostenlos zur Verfügung. Zu den zahlreichen Änderungen gehört etwa die Integration der bislang nur hier verfügbaren Version 3 von AmigaGPT. Wer sich in den gleichfalls erneuerten Einstellungen von AmiKit für die Nutzung der Sprachmaschine entscheidet, kann sie jederzeit per Tastaturkürzel hinzuziehen - auch, um innerhalb des Betriebssystems Befehle auszuführen.
Weitere Neuerungen, die zum Teil auch in einem Video vorgestellt werden, sind ein neues Startmenü und ein kompakter Mini-Launcher sowie natürlich viele Ergänzungen und Aktualisierungen von Anwendungen und Spielen. (snx)
[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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