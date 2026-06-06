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07.Jun.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 06.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.06.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
AppLauncher_3.0.lha       Ambient/Screenbar         Run your apps from the ...
Nuntius_1.0.lha           Communication             Instant chat thinked fo...
SDL_2.32.11_Libraries.lha Dependencies/Library/SDL  All Libraries SDL : SDL...
SDL3-3.4.10.lha           Development/Library       Simple Directmedia Laye...
GravityDuck_1.0.lha       Games/Think               Port of Gravity Duck game
MTerm_0.18.lha            Network/BBS               BBS terminal client for...
Easy2Install_1.7.lha      Network/PackageManager    A package manager to do...
Stylos_1.4.lha            Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
(snx)

[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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