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07.Jun.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 06.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.06.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
super-haxagon.x86_64-aros... gam/act 35Mb  Open source Super Hexagon clone
tbftss.x86_64-aros-v11.zip   gam/act 46Mb  The Battle for the Solar System:...
soniccd.x86_64-aros-v11.zip  gam/pla 1Mb   A Full Decompilation of Sonic CD...
thextech.x86_64-aros-v11.zip gam/pla 45Mb  Super Mario Bros. X engine
sudokul.x86_64-aros-v11.zip  gam/puz 4Mb   Sudoku game made in C++ and SDL2
devilutionx.x86_64-aros-v... gam/rol 8Mb   Diablo build for modern operatin...
fallout.x86_64-aros-v11.zip  gam/rol 1Mb   Fallout for modern operating sys...
fheroes2.x86_64-aros-v11.zip gam/str 16Mb  Heroes of the Might and Magic II...
signus.x86_64-aros-v11.zip   gam/str 4Mb   Signus: The Artefact Wars
amissl_5-27.x86_64-aros-v... net/mis 3Mb   AmiSSL is a port of OpenSSL for ...
(snx)

[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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