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|08.Jun.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: XML-Plugin 2.1
Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit von Version 2.1 des XML-Plugins für Hollywood bekanntzugeben. Dies ist ein kleines, aber wichtiges Update, da Version 2.1 nun deutlich besser mit den neuen Serializer-Funktionen von Hollywood 10 und höher integriert ist. Beachten Sie, dass die neue Version mindestens Hollywood 10 voraussetzt. Personen, die noch ältere Hollywood-Versionen verwenden, sollten die alte Version des Plugins behalten.
Das Plugin steht nun zum kostenlosen Herunterladen auf dem offiziellen Hollywood-Portal unter dem Titellink zur Verfügung. Dank des plattformübergreifenden Plugin-Systems von Hollywood werden Versionen für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, MorphOS, WarpOS, AROS (x86), Linux (ARM, ARM64, PPC, x86, x64), macOS (PPC, x86, x64, ARM64), Windows (x86, x64), Android und iOS bereitgestellt. (snx)
[Meldung: 08. Jun. 2026, 11:14] [Kommentare: 0]
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