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|08.Jun.2026
BG Olli
| Demoparty: Ergebnisse der 68k Inside
Bereits vom 22.-24. Mai 2026 fand die diesjährige Ausgabe der Demoparty "68k Inside" statt. Amigaseitig wurden alle Kategorien bis auf eine gewonnen - lediglich bei den 256b-Intros musste der erste Platz dem Atari überlassen werden. In ausführlicher Form finden sich die Ergebnisse auf Demozoo.org und Pouet.net. (snx)
[Meldung: 08. Jun. 2026, 11:21] [Kommentare: 0]
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