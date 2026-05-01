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09.Jun.2026



 TCP/IP-Stack: TheWire13 1.3 für AmigaOS 1.3
Der leichtgewichtige TCP/IP-Stack TheWire13 für AmigaOS 1.3 von Marcel Jähne (amiga-news.de berichtete) ist in Version 1.3 erschienen. Seit der zuletzt gemeldeten Version 1.1 wurden zwei weitere Updates veröffentlicht.

Version 1.2 brachte vor allem Verbesserungen beim TCP-Durchsatz und der Stabilität bei größeren Downloads, überarbeitete RX-Puffer-Verwaltung sowie zahlreiche Korrekturen am enc62413-Treiber. Version 1.3 verbessert die Kompatibilität mit AmiTCP-basierten Tools durch angepasste errno-Werte, stabilisiert den TCP-Verbindungsaufbau und bringt weitere Korrekturen und Diagnosewerkzeuge für den enc62413-Treiber. MiniFTP und MiniIRC wurden in eigene Repositories ausgelagert. Der Stack steht als Freeware auf Aminet bereit. (nba)

[Meldung: 09. Jun. 2026, 11:16] [Kommentare: 0]
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