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09.Jun.2026



 MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.3
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein Update für die Version 11 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Das Update auf Version 11.3 stellt auf OpenSSL4 und weitere Libraries von MorphOS 3.20 um; MorphOS 3.20 ist damit ab sofort Mindestvoraussetzung. (nba)

[Meldung: 09. Jun. 2026, 11:31] [Kommentare: 0]
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