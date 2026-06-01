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09.Jun.2026



 Podcast: Ewig Gestern über Michael Jackson's Moonwalker (Folge 169)
In Folge 169 des Retro-Podcasts "Ewig Gestern" widmen sich die Hosts dem Spiel Michael Jackson's Moonwalker. Das auf dem gleichnamigen Film basierende Spiel ist passend zur Vorlage ein etwas anderes Erlebnis: kein Meisterwerk, aber mit eigenem Charme und beeindruckenden MJ-typischen Moves. Auch die Verbindung zu Sonics Ursprüngen bei Sega kommt zur Sprache. (nba)

[Meldung: 09. Jun. 2026, 11:42] [Kommentare: 1 - 09. Jun. 2026, 13:13]
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