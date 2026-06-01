09.Jun.2026









Amiga Games That Weren't: Tarot

Die Website "Games That Weren't" dokumentiert mit Tarot bereits das dritte wiederentdeckte Projekt des Entwicklers Lance Abson von Light Source Productions (nach Maximum Overdrive und Solar Wind). Das Fantasy-Adventure entstand ab 1989, als Abson gerade 14 Jahre alt war.



Geplant waren 22 Level rund um Tarot-Karten, in denen ein Held im Auftrag eines Magiers drei magische Steine durch eine mysteriöse vierte Dimension zurückbringen sollte. Von den gesicherten Disketten konnte ein früher Prototyp kompiliert werden, der Parallax-Scrolling, große animierte Sprites und erste Masking-Experimente zeigt. Grafiken wurden frame-by-frame in Deluxe Paint erstellt. Das Projekt wurde nie über seine frühen Stadien hinaus weiterentwickelt; die Materialien stehen auf Games That Weren't zum Download bereit. (nba)



[Meldung: 09. Jun. 2026, 11:47] [Kommentare: 0]

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