|09.Jun.2026
| Event: Homecomputer Museum Frankfurt in Bad Homburg am 13. Juni 2026
Am Samstag, den 13. Juni 2026, öffnet das Homecomputer Museum Frankfurt von 10:30 bis 17:00 Uhr erneut seine Türen im Schärferaum Fotostudio in Bad Homburg. Zu sehen gibt es 8-Bit- und 16-Bit-Klassiker der 1980er und 1990er Jahre, darunter Raritäten wie einen C64 im Laptop-Format mit Röhrenmonitor. Neben der Ausstellung und einer spielbaren Gaming-Arena wird ex-Amiga-Deutschland-Chef Petro Tyschtschenko erwartet. Für Amiga-Fans soll es zudem ein noch nicht bekannt gegebenes Highlight geben. (nba)
[Meldung: 09. Jun. 2026, 11:57] [Kommentare: 0]
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