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11.Jun.2026
Amigans (ANF)


 AmigaOS 4: C-Laufzeitbibliothek clib4 Version 2.1
Andrea 'afxgroup' Palmatès "clib4" ist eine C-Laufzeitbibliothek, die speziell für AmigaOS 4 entwickelt wurde und deswegen leichter zu pflegen sein soll und das Implementieren fehlender clib2-Funktionen erleichtern soll. Änderungen in Version 2.1: (cg)

[Meldung: 11. Jun. 2026, 23:09] [Kommentare: 2 - 12. Jun. 2026, 19:28]
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