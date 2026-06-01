|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|11.Jun.2026
Amigans (ANF)
| AmigaOS 4: C-Laufzeitbibliothek clib4 Version 2.1
Andrea 'afxgroup' Palmatès "clib4" ist eine C-Laufzeitbibliothek, die speziell für AmigaOS 4 entwickelt wurde und deswegen leichter zu pflegen sein soll und das Implementieren fehlender clib2-Funktionen erleichtern soll. Änderungen in Version 2.1:
[Meldung: 11. Jun. 2026, 23:09] [Kommentare: 2 - 12. Jun. 2026, 19:28]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.