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|12.Jun.2026
Amigans (ANF)
| AmigaOS 4: SDK-Addon 1.7.0
Mit seinen "Addons" für Hyperions offizielles SDK stellt George 'walkero' Sokianos aktualisierte Bestandteile für die diverse Komponenten des offiziellen Software Development Kits bereit. Version 1.7 beinhaltet gcc 13.1 und clib4 2.1. (cg)
[Meldung: 12. Jun. 2026, 19:24] [Kommentare: 1 - 12. Jun. 2026, 22:29]
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